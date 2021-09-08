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Генеральный директор "Рубина" рассказал о восстановлении Кварацхелии после травмы

Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов высказался о восстановлении полузащитника Хвичи Кварацхелии после травмы.
Фото: РПЛ
Сайманов заявил, что Кварацхелия уже тренируется и готовится к ближайшим матчам "Рубина".

"Он уже тренируется, готовится к матчам. Просто решили им не рисковать, не поставили на спарринг с "Краснодаром". Сейчас он готов. Все хорошо", - сообщил Сайманов.

Источник: РБ Спорт

"Рубин" не получил ни одного предложения по Кварацхелии прошлым летом

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Теги: Кварацхелия Сайманов Рубин
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