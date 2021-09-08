Генеральный директор "Рубина" рассказал о восстановлении Кварацхелии после травмы

Сайманов заявил, что Кварацхелия уже тренируется и готовится к ближайшим матчам "Рубина".
"Он уже тренируется, готовится к матчам. Просто решили им не рисковать, не поставили на спарринг с "Краснодаром". Сейчас он готов. Все хорошо", - сообщил Сайманов.
Источник: РБ Спорт
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Фото: РПЛ
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