"Хайдук" Сплит очень настойчиво звал Смольникова к себе. Президент клуба был готов оплатить перелет семьи, самого Игоря, меня. Говорил: "Смотри, принимай решение".
Давали контракт на 3 года. Игорь несколько раз разговаривал со спортивным директором клуба, но не решился на переезд и остался в России", - передает слова Маньякова Sport24.
Смольников является воспитанником академии московского "Локомотива". По окончании минувшего сезона у 33-летнего россиянина истек контракт с "Краснодаром". В июле Игорь подписал годовое соглашение с тульским "Арсеналом" на правах свободного агента.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Смольников провел шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.
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Маньяков: "Хайдук" очень настойчиво звал Смольникова, но Игорь не решился на переезд
Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что правый защитник Игорь Смольников отказался переходить в хорватский "Хайдук" в летнее трансферное окно.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
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