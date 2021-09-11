Напомним, накануне президент России Владимир Путин, выступая на совете по развитию физической культуры и спорта, высказался против отмены лимита на легионеров в РПЛ.
"Я всегда был против лимита! Конечно, Путин имеет право высказать мнение - по авторитету президента вопросов нет и быть не может. Наши мнения с Путиным расходятся, но я не думаю, что именно он будет принимать решение: президент не должен лезть в вопросы по лимиту легионеров. Высказать мнение - да, а решать должны футбольные люди. Но то, что Путин следит за футболом - это круто", - цитирует Петржелу "Чемпионат".
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС предлагает клубам отменить лимит на легионеров в чемпионате России. РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в РПЛ. Сейчас он действует по системе "8+17", т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. Некоторые клубы лиги согласились с позицией РПЛ, кто-то выступает за послабление лимита — переход на схему "10+15".
Путин выступил против отмены лимита на легионеров в чемпионате России
Петржела - о лимите: наши мнения с Путиным расходятся, но я не думаю, что именно он будет принимать решение
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал слова президента России Владимира Путина относительно отмены лимита на легионеров.
Фото: "Getty Images"
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