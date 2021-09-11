"В самом начале карьеры что-то смотрел только. Сейчас все равно новости доносятся, но я не обращаю внимания. Самое бредовое, что было- информация о переходе в "Зенит"? Это была утка, конечно. Несовместимо с реальностью", - приводит слова Максименко "Чемпионат".
Вратарь Александр Максименко дебютировал за "Спартак" в Российской Премьер-лиге летом 2018 года и проводит свой четвертый сезон за "красно-белых". В текущем сезоне на его счету 6 матчей в РПЛ, в которых он пропустил 6 голов, в 2-х играх он оставлял свои ворота "сухими". В общей сложности в чемпионате России 23-летний голкипер провел 87 матчей и пропустил 95 мячей. Контракт Максименко со "Спартаком" истекает в июне 2023 года.
"Несовместимо с реальностью". Максименко - о возможном переходе из "Спартака" в "Зенит"
Фото: РПЛ
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