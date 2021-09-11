Срок восстановления защитника ЦСКА Марио Фернандеса после травмы колена составит порядка двух месяцев, сообщают СМИ. По данным источника, травму футболист получил, находясь в сборной России.
Сообщается, что на ближайшие дни Фернандесу назначен лечебный курс реабилитационных мер на базе ЦСКА в Ватутинках, по итогам которого клуб объявит официальную информацию о сроках возвращения Марио в строй.
Источник: "Чемпионат"
СМИ сообщили о сроках восстановления Марио Фернандеса
Правый защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес пропустит из-за повреждения около двух месяцев.
Фото: РПЛ
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