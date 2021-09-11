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Российская премьер-лига

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Арсенал Тула
14:00
ЦСКАНе начат
П1 4.5X 3.65П2 1.85
Сочи
16:30
УфаНе начат
П1 1.81X 3.7П2 4.6
Динамо
19:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.35X 5П2 9.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лидс
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 4.5X 4.3П2 1.72

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эспаньол
15:00
АтлетикоНе начат
П1 4.5X 3.45П2 1.89
Осасуна
17:15
ВаленсияНе начат
П1 2.41X 3.2П2 3.2
Кадис
19:30
Реал СосьедадНе начат
П1 5X 3.6П2 1.77
Реал Мадрид
22:00
СельтаНе начат
П1 1.42X 5.2П2 7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сампдория
13:30
ИнтерНе начат
П1 5X 4.1П2 1.67
Торино
16:00
СалернитанаНе начат
П1 1.63X 4П2 5.6
Кальяри
16:00
ДженоаНе начат
П1 2.11X 3.45П2 3.65
Специя
16:00
УдинезеНе начат
П1 3.1X 3.45П2 2.33
Милан
19:00
ЛациоНе начат
П1 2.2X 3.6П2 3.25
Рома
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.6X 4.6П2 5.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Айнтрахт
16:30
ШтутгартНе начат
П1 2.07X 3.8П2 3.4
Бохум
18:30
ГертаНе начат
П1 2.8X 3.4П2 2.6
Боруссия М
20:30
АрминияНе начат
П1 1.52X 4.5П2 6.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
14:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 2.55X 3.55П2 2.7
Брест
16:00
АнжеНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.75
Метц
16:00
ТруаНе начат
П1 2.38X 3.35П2 3.15
Ренн
16:00
РеймсНе начат
П1 1.71X 3.7П2 5.4
Бордо
16:00
ЛансНе начат
П1 3.25X 3.5П2 2.24
Нант
18:00
НиццаНе начат
П1 3.3X 3.15П2 2.38
Лион
21:45
СтрасбургНе начат
П1 1.56X 4.7П2 5.4

СМИ сообщили о сроках восстановления Марио Фернандеса

Правый защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес пропустит из-за повреждения около двух месяцев.
Фото: РПЛ
Срок восстановления защитника ЦСКА Марио Фернандеса после травмы колена составит порядка двух месяцев, сообщают СМИ. По данным источника, травму футболист получил, находясь в сборной России.

Сообщается, что на ближайшие дни Фернандесу назначен лечебный курс реабилитационных мер на базе ЦСКА в Ватутинках, по итогам которого клуб объявит официальную информацию о сроках возвращения Марио в строй.

Источник: "Чемпионат"



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Теги: Сборная России ЦСКА Фернандес
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