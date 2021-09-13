"Хвича - большой футболист, который обязательно будет играть в большом европейском клубе. С нами о нем говорило четыре команды, но до финального предложения дело не дошло. Ни одна команда не прислала официальный документ. И это тоже нормально и логично. Потому что по такому футболисту, если ты вступаешь в финальные переговоры, ты эту сделку доделываешь в итоге. С "Рубином" точно", - сказал Яровинский.
Полузащитник Хвича Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. В текущем сезоне грузинский футболист провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Всего за казанский клуб Кварацхелия сыграл в 57 матчах, забил 8 мячей и отдал 13 голевых передач. Контракт игрока с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 18 млн евро.
Сегодня "Рубин" в рамках 7-го тура на своем поле примет екатеринбургский "Урал". Матч пройдет на стадионе "Центральный" и начнется в 18:30 мск.
Источник: БИЗНЕС Online
В "Рубине" объяснили, почему Хвича не покинул клуб в летнее трансферное окно
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался относительно несостоявшегося перехода полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.
Фото: РПЛ