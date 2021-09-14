Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Севилья
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
П1 1.7X 3.9П2 5
Янг Бойз
19:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 7X 5П2 1.44
Челси
22:00
ЗенитНе начат
П1 1.22X 6.8П2 14
Вильярреал
22:00
АталантаНе начат
П1 2.55X 3.4П2 2.8
Лилль
22:00
ВольфсбургНе начат
П1 2.9X 3.1П2 2.65
Динамо Киев
22:00
БенфикаНе начат
П1 3.25X 3.15П2 2.39
Мальме
22:00
ЮвентусНе начат
П1 6X 4.3П2 1.55
Барселона
22:00
БаварияНе начат
П1 3.35X 4.1П2 2

В "Химках" верят, что Мирзов сыграет против "Уфы"

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков
Фото: РПЛ
— Резиуан Мирзов чувствует себя хорошо. Он тренируется в общей группе. Надеемся, что с "Уфой" он сыграет, пусть даже не полный матч, — цитирует Терюшкова Sport24.

28-летний Мирзов пропустил игру 7-го тура против "Спартака" (1:3) — команды, которой он принадлежит. За химчан Резиуан выступает на правах аренды.

Матч "Уфа" — "Химки" состоится в рамках 8-го тура чемпионата России 18 сентября. Начало встречи: 14:00 мск.

Глушаков — о голе "Спартаку": когда-то здесь все было по-другому


Теги: Химки Уфа Мирзов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Хонда подписал контракт с литовским клубом "Судува" 1
Главный тренер "Легии": у нас нет конкретной задачи относительно результата матча со "Спартаком"
Тренер "Легии": мы не показывали футболистам камбек против "Спартака" 10-летней давности
Наставник "Легии": Мы не фавориты матча со "Спартаком", но фавориты не всегда побеждают 2
Главный тренер "Легии" рассказал, подсказывал ли ему Черчесов, как обыграть "Спартак" 1
В "Химках" верят, что Мирзов сыграет против "Уфы"
Витория рассказал, кто из игроков "Спартака" пропустит матч с "Легией" 2
Аршавин: думаю, следить за "Зенитом", будут не только в Петербурге, но и по всей стране 4
Промес ответил на слова Гатагова про "самые легкие сборы при Витории"
В «Челси» рулит уроженка Москвы. История Марины Грановской — правой руки Абрамовича 1
Петржела: у "Зенита" нет ни малейшего шанса зацепиться за очки в матче с "Челси" 4
Барриос прилетел в Лондон. Он сможет сыграть за "Зенит" в матче с "Челси" 4
В "Динамо" отреагировали на информацию об интересе "Барселоны" к Захаряну 1
Зобнин - о плохом старте "Спартака": игроки признают свою вину. За результат отвечаем и мы, и тренерский штаб 5
Агент: Самошникова: у Ильи подозрение на растяжение связок 1
Мешков назначен видеоассистентом на матч Лиги Европы "Мидтьюлланд" - "Лудогорец"
Милонов: "Зениту" надо повторить поступок предков 1200-летней давности и завоевать Англию 23
Соловьев: у нас футбол - "крепостной театр", иначе не назовешь 2
Агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" к Арсену 1
"Великий игрок". Карпин отреагировал на уход Марио Фернандеса из сборной России
Источник: полузащитник "Зенита" Барриос сможет сыграть с "Челси" 6
Российская бригада арбитров во главе с Левниковым обслужит матч Лиги конференций
Зобнин: уровень Лиги Европы вырос, группа "Спартака" похожа на лигочемпионскую 12
Гильерме - Фернандесу: было удовольствием играть с тобой за сборную России 1
Пономарев: не надеюсь даже на то, что "Зенит" сможет сыграть с "Челси" вничью 4 эксклюзив
Отец Захаряна - о "Барселоне": сейчас не до этого. Придет время, посмотрим 1
"Челси" - "Зенит". Где смотреть матч Лиги чемпионов, онлайн встречи 14 сентября
Деменко: "Зенит" поборется с "Челси", если игроки физически готовы к уровню Лиги чемпионов эксклюзив
Боснийская бригада арбитров назначена на матч Лиги Европы "Локомотив" - "Марсель"
Денис Черышев пропустит 3-4 недели из-за повреждения связки левого колена 1
Все новости
-