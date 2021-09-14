— Резиуан Мирзов чувствует себя хорошо. Он тренируется в общей группе. Надеемся, что с "Уфой" он сыграет, пусть даже не полный матч, — цитирует Терюшкова Sport24.
28-летний Мирзов пропустил игру 7-го тура против "Спартака" (1:3) — команды, которой он принадлежит. За химчан Резиуан выступает на правах аренды.
Матч "Уфа" — "Химки" состоится в рамках 8-го тура чемпионата России 18 сентября. Начало встречи: 14:00 мск.
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В "Химках" верят, что Мирзов сыграет против "Уфы"
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков
Фото: РПЛ