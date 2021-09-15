Малафеев оценил первые матчи Крицюка в составе "Зенита"

Малафеев отметил, что Крицюку удалось быстро адаптироваться в "Зените". По его словам, Станислав хорошо взаимодействует с защитниками команды.
"Станислав очень быстро адаптировался в составе "Зенита", его взаимодействие с оборонительной линией выглядит целостным и налаженным. Конечно, рано говорить о том, что Станислав безоговорочно основной голкипер, но судя по тому, что после его прихода он провел сразу две игры, одна из которых в Лиге чемпионов против "Челси", говорит о том, что тренерский штаб ему доверяет", - сказал Малафеев.
Напомним, что накануне Крицюк сыграл в воротах "Зенита" в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с "Челси" (0:1). Станислав перешел в "Зенит" из "Жил Висенте" в начале текущего месяца.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Зенит"