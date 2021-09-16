По информации источника, Ба, недавно завершивший карьеру игрока, сейчас находится в Москве. Он планирует освоить профессию спортивного директора. В связи с этим Демба прибыл в Россию, чтобы учиться у Рангника.
В свое время Ба выступал под руководством Рангника в "Хоффенхайме". Между ними сохранились дружеские отношения.
Отметим, что Рангник в настоящее время занимает пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива".
Источник: Спорт-Экспресс
Бывший форвард "Челси" Ба прибыл в Москву на обучение к Рангнику
Бывший нападающий "Челси" Демба Ба прибыл в Москву на обучение к Ральфу Рангнику.
Фото: "Локомотив"