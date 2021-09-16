Бывший форвард "Челси" Ба прибыл в Москву на обучение к Рангнику

Бывший нападающий "Челси" Демба Ба прибыл в Москву на обучение к Ральфу Рангнику.

Фото: "Локомотив"





В свое время Ба выступал под руководством Рангника в "Хоффенхайме". Между ними сохранились дружеские отношения.



Отметим, что Рангник в настоящее время занимает пост руководителя по спорту и развитию "



Источник: По информации источника, Ба, недавно завершивший карьеру игрока, сейчас находится в Москве. Он планирует освоить профессию спортивного директора. В связи с этим Демба прибыл в Россию, чтобы учиться у Рангника.В свое время Ба выступал под руководством Рангника в "Хоффенхайме". Между ними сохранились дружеские отношения.Отметим, что Рангник в настоящее время занимает пост руководителя по спорту и развитию " Локомотива ".Источник: Спорт-Экспресс