— Мы не собираемся ограничиваться борьбой за выживание. Мы вполне реально можем идти даже в лидерах, потому что нам все команды по силам, — рассказал Сулейманов в интервью "Известиям".
В настоящее время "Нижний Новгород" занимает шестую строчку чемпионата России, набрав в семи турах 11 очков. В восьмом туре нижегородцы встретятся с тульским "Арсеналом" дома. Матч состоится завтра, 19 сентября.
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Нападающий "Нижнего Новгорода": мы не собираемся ограничиваться борьбой за выживание, мы можем идти даже в лидерах
Нападающий "Нижнего Новгорода" Тимур Сулейманов считает, что команде по силам идти в лидерах чемпионата России.
Фото: ФК "Нижний Новгород"