Нападающий "Нижнего Новгорода": мы не собираемся ограничиваться борьбой за выживание, мы можем идти даже в лидерах

Нападающий "Нижнего Новгорода" Тимур Сулейманов считает, что команде по силам идти в лидерах чемпионата России.

Фото: ФК "Нижний Новгород"