- Думаю, мы способны расти и бороться за высокие места. Реально ли побороться за титул? Чемпионство - это очень трудно. Но у нас очень хорошая команда, всё может случиться. "Лестер" ведь стал чемпионом, когда никто не ждал. В России много хороших команд, и шансы есть у многих, в том числе и у нас, - передает слова Дрейера "СЭ".
23-летний атакующий полузащитник "Рубина" Андерс Дрейер перешел в казанский клуб 28 августа 2021 года из датского "Мидтьюлланда", сумма трансферной компенсации составила 7 миллионов евро. В своем дебютном матче в Российской премьер-лиге против "Урала" футболист оформил хет-трик, первым же касанием забив великолепный гол пяткой.
Дрейер - о возможном чемпионстве "Рубина": всё может случиться. "Лестер" ведь стал чемпионом, когда никто не ждал
Полузащитник "Рубина" Андерс Дрейер рассказал, чего в этом сезоне можно ожидать от казанского клуба.
Фото: ФК "Рубин"