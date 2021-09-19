Дрейер - о возможном чемпионстве "Рубина": всё может случиться. "Лестер" ведь стал чемпионом, когда никто не ждал

Полузащитник "Рубина" Андерс Дрейер рассказал, чего в этом сезоне можно ожидать от казанского клуба.

Фото: ФК "Рубин"





23-летний атакующий полузащитник "Рубина" Андерс Дрейер перешел в казанский клуб 28 августа 2021 года из датского "Мидтьюлланда", сумма трансферной компенсации составила 7 миллионов евро. В своем дебютном матче в Российской премьер-лиге против "Урала" футболист оформил хет-трик, первым же касанием забив великолепный гол пяткой. - Думаю, мы способны расти и бороться за высокие места. Реально ли побороться за титул? Чемпионство - это очень трудно. Но у нас очень хорошая команда, всё может случиться. "Лестер" ведь стал чемпионом, когда никто не ждал. В России много хороших команд, и шансы есть у многих, в том числе и у нас, - передает слова Дрейера " СЭ ".23-летний атакующий полузащитник "Рубина" Андерс Дрейер перешел в казанский клуб 28 августа 2021 года из датского "Мидтьюлланда", сумма трансферной компенсации составила 7 миллионов евро. В своем дебютном матче в Российской премьер-лиге против "Урала" футболист оформил хет-трик, первым же касанием забив великолепный гол пяткой.