Официальный телеграм-канал сборной России опубликовал специальный пост в связи с трагическими событиями, случившимися сегодня в Перми.
Как стало известно, утром 20 сентября один из студентов Пермского государственного университета открыл в здании ВУЗа огонь по окружающим из огнестрельного оружия. По сообщению Следственного комитета России, пять человек погибли и шестеро получили ранения, данные уточняются. Нападавший оказал вооруженное сопротивление и был ранен при задержании.
Сборная России выразила соболезнования родным и близким пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете
Пресс-служба сборной России опубликовала пост скорби в память о пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном университете.