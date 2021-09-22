"Я смотрел последние два матча "Спартака". Ментально эта команда не работает. Нужно задуматься над этой проблемой. Видно, что команда в кризисе. Я не знаю Виторию лично, но мое мнение со стороны: он не подходит команде. Ментально это не человек "Спартака".
Готов ли я вернуться в команду? Я бы принял такой вызов. В какой роли, я не знаю", - цитирует Ковалевски "СЭ".
"Спартак" уступил ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги. "Красно-белые" занимают в турнирной таблице чемпионата России 9-е место, имея в активе 10 очков.
"Спартак" проиграл во втором матче кряду. В среду, 15 сентября, москвичи уступили со счетом 0:1 польской "Легии" в стартовом туре группового этапа Лиги Европы, пропустив в самом конце встречи с варшавским клубом.
Перед началом этого сезона "Спартак" возглавил португальский тренер Руй Витория. Он подписал с московским клубом контракт на 2 года. Под руководством Витории "Спартак" провел 11 матчей: 8 игр в РПЛ, 2 встречи в квалификации Лиги чемпионов и 1 матч на групповой стадии Лиги Европы.
Ковалевски заявил о желании вернуться в "Спартак"
Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски заявил, что готов вернуться в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"