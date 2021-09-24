Напомним, что накануне РФС объявил о назначении португальца Витора Перейры на пост руководителя департамента судейства. Контракт со специалистом будет действовать два года.
Колосков отметил, что Перейре понадобится около года на знакомство с работой российских арбитров. РФС стоило назначить главой судейского департамента российского специалиста, считает Колосков.
"Витор уже заявил, что уровень судей в России очень высокий. А откуда он знает наших судей? Я не уверен в том, что он проанализировал всех наших арбитров. Он примерно год будет только знакомиться со всеми. Именно по этой причине моя позиция такова: нужен российский специалист", - сказал Колосков.
Источник: Спорт-Экспресс
"Нужен российский специалист". Колосков отреагировал на назначение Перейры главой департамента судейства РФС
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о назначении Витора Перейры на пост главы департамента судейства РФС.
Фото: РИА Новости