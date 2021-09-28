Хашиг назвал "Сочи" командой из Санкт-Петербурга, намекнув на тесное взаимодействие клуба с "Зенитом".
Ротенберг прокомментировал высказывание Хашига. Он назвал это заявление менеджера "Краснодара" бредовым.
"Задело ли меня высказывание генерального директора "Краснодара" о том, что "Сочи" - клуб из Санкт Петербурга? Я уже давно на бредовые высказывания не обращаю внимания", - сказал Ротенберг.
Напомним, что в матче девятого тура РПЛ "Краснодар" обыграл "Сочи" со счетом 3:0. При этом "быки" завершали встречу вдевятером после двух удалений.
Источник: Sport24
Ротенберг - о заявлении Хашига: я уже давно на бредовые высказывания не обращаю внимания
Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о заявлении гендиректора "Краснодара" Владимира Хашига, сделанном по завершении матча между командами.
Фото: РИА Новости