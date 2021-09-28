Ротенберг - о заявлении Хашига: я уже давно на бредовые высказывания не обращаю внимания

Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о заявлении гендиректора "Краснодара" Владимира Хашига, сделанном по завершении матча между командами.

Фото: РИА Новости





Ротенберг прокомментировал высказывание Хашига. Он назвал это заявление менеджера "Краснодара" бредовым.



"Задело ли меня высказывание генерального директора "Краснодара" о том, что "Сочи" - клуб из Санкт Петербурга? Я уже давно на бредовые высказывания не обращаю внимания", - сказал Ротенберг.



Напомним, что в матче девятого тура РПЛ "



Источник: Хашиг назвал "Сочи" командой из Санкт-Петербурга, намекнув на тесное взаимодействие клуба с " Зенитом ".Ротенберг прокомментировал высказывание Хашига. Он назвал это заявление менеджера "Краснодара" бредовым."Задело ли меня высказывание генерального директора "Краснодара" о том, что "Сочи" - клуб из Санкт Петербурга? Я уже давно на бредовые высказывания не обращаю внимания", - сказал Ротенберг.Напомним, что в матче девятого тура РПЛ " Краснодар " обыграл "Сочи" со счетом 3:0. При этом "быки" завершали встречу вдевятером после двух удалений.Источник: Sport24