"Первый раз слышу о том, что Прядкин может уйти в отставку. Я ничего не знаю и комментировать ничего не буду! Как отнесусь к возможному уходу Прядкина? Без понятия. Если это произойдет, то будем об этом говорить", - цитирует Иванова Sport24.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в ближайшее время может покинуть свой пост. Напомним, что Прядкин занимает пост президента Российской Премьер-Лиги с 14 ноября 2007 года.
"Урал" располагается на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 6 очков. В 9-м туре екатеринбургский клуб одержал первую победу в этом сезоне РПЛ, обыграв на своем поле тульский "Арсенал" (2:0). В воскресенье подопечные Шалимова в гостях сыграют с "Уфой".
СМИ: Прядкин может покинуть пост президента РПЛ
Г. Иванов: первый раз слышу, что Прядкин может уйти в отставку
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что глава РПЛ Сергей Прядкин в ближайшее время может уйти в отставку.
Фото: ФК "Урал"