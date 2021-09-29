Г. Иванов: первый раз слышу, что Прядкин может уйти в отставку

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что глава РПЛ Сергей Прядкин в ближайшее время может уйти в отставку.

Фото: ФК "Урал"





Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в ближайшее время может покинуть свой пост. Напомним, что Прядкин занимает пост президента Российской Премьер-Лиги с 14 ноября 2007 года.



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СМИ: Прядкин может покинуть пост президента РПЛ "Первый раз слышу о том, что Прядкин может уйти в отставку. Я ничего не знаю и комментировать ничего не буду! Как отнесусь к возможному уходу Прядкина? Без понятия. Если это произойдет, то будем об этом говорить", - цитирует Иванова Sport24 Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в ближайшее время может покинуть свой пост. Напомним, что Прядкин занимает пост президента Российской Премьер-Лиги с 14 ноября 2007 года. Урал " располагается на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 6 очков. В 9-м туре екатеринбургский клуб одержал первую победу в этом сезоне РПЛ, обыграв на своем поле тульский " Арсенал " (2:0). В воскресенье подопечные Шалимова в гостях сыграют с "Уфой".