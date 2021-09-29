Карапетян: Худяков и знать не знал про Тилля, я приглашал его в "Тамбов"

Бывший форвард "Тамбова" Александр Карапетян рассказал, что он стал инициатором перехода в тамбовский клуб полузащитника Себастьена Тилля, ныне выступающего за "Шериф".

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Карапетян заявил, что бывший спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков, активно расхваливший Тилля, даже не знал, кто это такой.



"Хочется высказаться, потому что это выглядит немного удивительно. Поэтому хочется внести ясность по поводу его появления в "Тамбове". Тилля в "Тамбов" приглашал я, именно я решал все трансферные детали с его переходом, никто в Тамбове не знал немецкий, с люксембургским клубом обо всем договаривался лично я, Худяков и знать не знал про Себастьена Тилля", - сказал Карапетян.



Также Карапетян отметил, что тамбовский клуб до сих пор должен денег за переход Тилля.



Себастьен Тилль выступал за "Тамбов" на правах аренды в первой части прошлого сезона РПЛ. За российский клуб 27-летний футболист провел 8 матчей, став автором 1 голевой передачи.



В январе люксембургский полузащитник был арендован "Шерифом" до лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Всего за "Шериф" он сыграл в 35 матчах, отличившись в них 8 забитыми мячами.



Источник: Напомним, Тилль стал автором победного гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против " Реала " (2:1). Он забил в самой концовке встречи.Карапетян заявил, что бывший спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков, активно расхваливший Тилля, даже не знал, кто это такой."Хочется высказаться, потому что это выглядит немного удивительно. Поэтому хочется внести ясность по поводу его появления в "Тамбове". Тилля в "Тамбов" приглашал я, именно я решал все трансферные детали с его переходом, никто в Тамбове не знал немецкий, с люксембургским клубом обо всем договаривался лично я, Худяков и знать не знал про Себастьена Тилля", - сказал Карапетян.Также Карапетян отметил, что тамбовский клуб до сих пор должен денег за переход Тилля.Себастьен Тилль выступал за "Тамбов" на правах аренды в первой части прошлого сезона РПЛ. За российский клуб 27-летний футболист провел 8 матчей, став автором 1 голевой передачи.В январе люксембургский полузащитник был арендован "Шерифом" до лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Всего за "Шериф" он сыграл в 35 матчах, отличившись в них 8 забитыми мячами.Источник: Матч ТВ