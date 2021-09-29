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СМИ: Кавани мог перейти в "Динамо", но Шварц отказался от трансфера игрока

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани мог перейти в "Динамо".
Фото: XinHua / Global Look Press
Кавани мог пополнить состав "Динамо" минувшим летом. Московский клуб вел переговоры с уругвайским форвардом. Согласно данным источника, переговоры по Кавани намеренно скрывались представителями "Динамо", чтобы не создавать лишнюю шумиху вокруг клуба.

В последний момент наставник "бело-голубых" Сандро Шварц, увидев, как работают на сборах нападающие "Динамо" Константин Тюкавин и Вячеслав Грулев, решил сделать ставку на них. Шварц по завершении одной из тренировок летних сборов вышел на руководство "Динамо" и сказал, что ему не нужно усиление линии атаки. Главный тренер "Динамо" попросил руководство клуба прекратить переговоры по Эдинсону Кавани.

Источник: Матч ТВ


Теги: Кавани Динамо Шварц
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