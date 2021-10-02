- Команда молодая, многие ребята не играли в Премьер-лиге. Мы становимся взрослее, опытнее, и с каждой игрой всё более и более уверенными, а победа над таким соперником, как "Динамо", важна вдвойне, хоть мы и обыгрывали их в Кубке. Мы двигаемся в своем направлении, стараемся добиваться результата и показывать хороший футбол, - передает слова Корниленко Metaratings.ru.
"Крылья Советов" переиграли на выезде московское "Динамо" в рамках 10 тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 23 минуте атакующий полузащитник Роман Ежов, результативную передачу которому отдал нападающий Иван Сергеев. Ранее, весной 2021 года, "Крылья Советов" и "Динамо" встретились в Самаре в матче Кубка России на стадии 1/4 финала, со счетом 2:0 победу одержали волжане.
Корниленко: "Крылья Советов" становятся всё более и более уверенными. Победа над "Динамо" важна вдвойне
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал победу самарцев над "Динамо" (1:0) в выездном матче 10 тура РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"