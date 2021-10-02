Захарян после матча с "Крыльями Советов" уезжал в фиксирующем ботинке (фото)

Победу самарской команде принес точный удар Романа Ежова на 23-й минуте.
После матча Захарян покинул "ВТБ Арену" в фиксирующем ботинке, сообщает Sport24.
Фото: Sport24
Напомним, Арсен Захарян получил вызов в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии и Словении.
В текущем сезоне Захарян провел за "Динамо" 10 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Всего за первую команду "бело-голубых" 18-летний футболист сыграл 23 матча и забил 5 мячей.