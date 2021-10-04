Напомним, ранее инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что руководство "Локомотива" вскоре отправит Марко Николича в отставку. Отмечалось, что сербский тренер покинет свой пост в ближайшие дни.
При этом, по данным "Матч ТВ", Николич сам принял решение уйти из "Локомотива". Указывается, что на данный момент тренерский штаб "Локо" не проинформирован об отставке сербского специалиста.
Отметим, "Локомотив" по итогам 10 туров текущего розыгрыша РПЛ пребывает на четвертом месте в турнирной таблице (17 очков).
Источник: Матч ТВ
Источник: Николич может продолжить карьеру в итальянской Серии А
Источник: Николич самостоятельно решил покинуть "Локомотив"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич решил покинуть свой пост.
Фото: "Локомотив"