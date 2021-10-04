Матчи Скрыть

Сделать ставку

Источник: Николич самостоятельно решил покинуть "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич решил покинуть свой пост.
Фото: "Локомотив"
Напомним, ранее инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что руководство "Локомотива" вскоре отправит Марко Николича в отставку. Отмечалось, что сербский тренер покинет свой пост в ближайшие дни.

При этом, по данным "Матч ТВ", Николич сам принял решение уйти из "Локомотива". Указывается, что на данный момент тренерский штаб "Локо" не проинформирован об отставке сербского специалиста.

Отметим, "Локомотив" по итогам 10 туров текущего розыгрыша РПЛ пребывает на четвертом месте в турнирной таблице (17 очков).

Источник: Матч ТВ

Источник: Николич может продолжить карьеру в итальянской Серии А


Теги: Николич Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Сборная России показала приезд и первое занятие футболистов национальной команды в Новогорске (видео)
Источник: "Спартак" не рассматривает кандидатуру Николича на пост главного тренера 1
Похоже, Прядкин уходит. Главные претензии к президенту РПЛ 6
СМИ: Холланд не сыграет за сборную Норвегии с Турцией и Черногорией
Официально: Головин не сыграет в октябрьских матчах сборной России 1
Кафанов назвал фамилию второго предпочтительного выбора вратаря для сборной России после Гильерме 1
Глава Роспотребнадзора Попова: массовые мероприятия остановлены по всей стране 10
СМИ: Головин не приедет в сборную России 3
Глебов: не за бабки играю. Люблю футбол, хочу биться, играть и получить вызов в сборную России 2
Кафанов рассказал о качествах Гильерме, которые помогли ему занять место в воротах сборной России
Николич не выдержал Рангника. Серб уходит из "Локомотива", а в Россию может вернуться Тедеско 6
Магкеев - о своей травме: думаю, что на следующей неделе мы сделаем операцию
Семин - о возможной отставке Николича: не спеши, деточка, это только слухи 3
Источник: Тедеско не возглавит "Локомотив" 1
Сенников: из всех новичков "Локомотива" в состав пока вписался только Марадишвили 1 эксклюзив
"Краснодар" и "Локомотив" близки к договоренности по трансферу Пабло 2
Раскрыта сумма, которую Николич получит в качестве компенсации за расторжение контракта с "Локомотивом" 8
Источник: Николич самостоятельно решил покинуть "Локомотив" 1
Головин, Черышев, Самошников и Караваев. Кто не поедет в сборную к Карпину 6
Агент Николича отреагировал на информацию о предстоящей отставке его клиента с поста главного тренера "Локомотива" 2
Источник: Николич может продолжить карьеру в итальянской Серии А 3
СМИ: Тедеско - один из двух кандидатов на пост главного тренера "Локомотива" 16
Карасев назначен главным арбитром полуфинального матча Лиги Наций Италия - Испания 1
Арустамян: Николича в ближайшие дни уволят с поста главного тренера "Локомотива" 4
Джикия высказался о победе "Спартака" над "Ахматом" 7
Бакаев: "Спартак" набрал хорошую форму. Надеюсь, мы ничего не растеряем за время перерыва на матчи сборных 3
«Локомотив» в кризисе, а «Ростов» жив! Команда не Семина, а Тедеева нанесла красно-зеленым первое поражение в чемпионате 2
Ильзат Ахметов вызван в сборную России 11
Шварц выступил против изменения формата проведения РПЛ 1
Кафельников: качество игры "Спартака" в матче с "Ахматом" было не на высоком уровне, но самое главное - победа
Все новости
-