Шпинев поблагодарил Николича за сотрудничество. Также он назвал ряд положительных личностных качеств сербского тренера. По словам агента, Николич отличается коммуникабельностью и принципиальностью в работе.
"Я выражаю Марко только слова благодарности. Это высокоинтеллектуальный, коммуникабельный, принципиальный и мегапрофессиональный человек. <...> Зачастую главный тренер столь серьезной команды, как "Локомотив", является достаточно авторитарным человеком с глубоким собственным мнением. Николич же умеет слушать и слышать. У нас было много продолжительных дискуссий на разные темы.
Что еще ценно - у него есть нужная принципиальность и этическая порядочность. Николичу нереально навязать игрока, если он не видит в нем нужных качеств", - сказал Шпинев.
Источник: Чемпионат
Агент братьев Миранчуков прокомментировал уход Николича из "Локомотива"
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука и игрока "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался об уходе Марко Николича с поста наставника "железнодорожников".
Фото: "Чемпионат"