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Агент Кейта Бальде прокомментировал данные о сорвавшемся переходе игрока в "Локомотив"

Агент нападающего "Кальяри" Кейта Бальде прокомментировал информацию о том, что летом игрок мог перейти в "Локомотив".
Фото: Getty Images
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в летнее трансферное окно Кейта Бальде, известный по выступлениям за "Лацио", "Монако" и "Интер", мог стать игроком "Локомотива".

Как заявил агент Бальде Федерико Пасторелло, эта информация не соответствует действительности. Переговоры с "Локомотивом" не велись, отметил агент.

"Правда ли, что Бальде был в шаге от перехода в "Локомотив"? Нет. Никаких переговоров с "Локомотивом" по нему не было", - заявил Пасторелло.

Источник: РБ Спорт


Теги: Бальде Локомотив
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