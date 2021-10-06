Напомним, ранее СМИ сообщали, что в летнее трансферное окно Кейта Бальде, известный по выступлениям за "Лацио", "Монако" и "Интер", мог стать игроком "Локомотива".
Как заявил агент Бальде Федерико Пасторелло, эта информация не соответствует действительности. Переговоры с "Локомотивом" не велись, отметил агент.
"Правда ли, что Бальде был в шаге от перехода в "Локомотив"? Нет. Никаких переговоров с "Локомотивом" по нему не было", - заявил Пасторелло.
Источник: РБ Спорт
Агент Кейта Бальде прокомментировал данные о сорвавшемся переходе игрока в "Локомотив"
Агент нападающего "Кальяри" Кейта Бальде прокомментировал информацию о том, что летом игрок мог перейти в "Локомотив".
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