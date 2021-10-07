Селюк: в "Локомотиве" все будет решать Рангник. Мнением Цорна в клубе не сильно интересуются

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о ситуации в "Локомотиве" в связи с уходом Марко Николича с поста главного тренера команды.

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"Сейчас многие вещи решает Рангник, в ближайшее время в "Локо" придет тренер с немецким паспортом, который разделяет философию Ральфа, и в новой концепции клуба все будет решать именно Рангник. Будущее "железнодорожников" известно - всех ненужных убрали, все будет решать один человек. Томас Цорн в данном случае больше работает как переводчик, чем как руководитель, его мнением не сильно интересуются", - сказал Селюк.



Напомним, что ранее "Локомотив" объявил об отставке Марко Николича с поста наставника команды. Исполнять обязанности главного тренера московского коллектива будет Дмитрий Лоськов.



На данный момент "Локо" пребывает на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 17 очков.



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Селюк: Туре все устраивает в "Ахмате". Яя никуда не планирует уходить Селюк отметил, что вскоре " Локомотив " возглавит немецкий тренер, разделяющий философию Ральфа Рангника, занимающего в клубе пост руководителя по спорту и развитию. По словам агента, технический директор "Локо" Томас Цорн не оказывает существенного влияния на принятие кадровых решений в клубе."Сейчас многие вещи решает Рангник, в ближайшее время в "Локо" придет тренер с немецким паспортом, который разделяет философию Ральфа, и в новой концепции клуба все будет решать именно Рангник. Будущее "железнодорожников" известно - всех ненужных убрали, все будет решать один человек. Томас Цорн в данном случае больше работает как переводчик, чем как руководитель, его мнением не сильно интересуются", - сказал Селюк.Напомним, что ранее "Локомотив" объявил об отставке Марко Николича с поста наставника команды. Исполнять обязанности главного тренера московского коллектива будет Дмитрий Лоськов.На данный момент "Локо" пребывает на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 17 очков.Источник: Матч ТВ