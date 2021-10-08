Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник хочет видеть Фавра в должности главного тренера команды. Указывается, что переговоры между сторонами продвигаются стремительно. Напомним, пост главного тренера "железнодорожников" покинул Марко Николич.
"Нет", - ответил Фазели на вопрос, правда ли "Локомотив" обращался к Фавру с предложениями о сотрудничестве.
Люсьен Фавр возглавлял дортмундскую "Боруссию" с 2018 по 2020 год. Под его руководством немецкий клуб провел 110 матчей, в которых одержал 68 побед, 17 раз сыграл вничью и потерпел 25 поражений. Также 63-летний швейцарец был главным тренером "Ниццы", "Боруссии" М, "Герты" и "Цюриха".
Источник: Р-Спорт
Источник: "Локомотив" ведет активные переговоры с бывшим тренером дортмундской "Боруссии" Фавром
Агент Фавра опроверг информацию о переговорах с "Локомотивом"
Реза Фазели, агент бывшего главного тренера дортмундской "Боруссии" Люсьена Фавра, опроверг информацию об интересе "Локомотива" к своему клиенту.
Фото: Getty images