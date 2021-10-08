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Газизов: если мы выберем Хачатурянца президентом РПЛ, все клубы будут помогать друг другу двигаться вперед

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал высказывание Ашота Хачатурянца о стремлении РПЛ достичь уровня английской Премьер-Лиги.
Фото: "Уфа"
"Я поддерживаю Хачатурянца в том, что мы все смотрим вперед. Естественно, если мы выберем Ашота Рафаиловича на пост президента, то все клубы будут друг другу помогать двигаться вперед. Ничего невозможного нет. Нужно развиваться. Надо смотреть вперед, двигаться в этом направлении и ничего не бояться", - сказал Газизов.

Напомним, что ранее Хачатурянц занял пост исполняющего обязанности президента РПЛ. Также он претендует на то, чтобы стать полноценным президентом лиги. Ранее Хачатурянц был зарегистрирован в качестве кандидата на пост руководителя РПЛ. Отметим, что выборы нового президента Премьер-Лиги пройдут 22 ноября.

Источник: Спорт-Экспресс

Хачатурянц: АПЛ - то, к чему должен прийти российский футбол


Теги: Газизов Хачатурянц
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