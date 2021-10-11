"Это все сплетни. Будет ли Сердар на первом заседании? Каждый человек в мире должен отвечать на основе законов и правил. Но повторюсь, это сплетни", - сказал Хагитали.
Напомним, ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что жительница Казани подала иск в петербургский суд. Она требует признать Азмуна отцом и назначить алименты в размере 25% от зарплаты нападающего "Зенита".
В текущем сезоне Сердар Азмун провел за "Зенит" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Всего за петербургский клуб он сыграл в 95 матчах, забил 58 мячей и стал автором 20 голевых передач. Контракт 26-летнего игрока с "Зенитом" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt оценивает Азмуна в 25 млн евро.
Источник: Metaratings
Источник: жительница Казани обратилась в суд с требованием признать Азмуна отцом ее ребенка
Агент Азмуна прокомментировал новость об иске жительницы Казани к футболисту
Агент Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, отреагировал на новость о том, что жительница Казани требует признать иранца отцом ее ребенка.
Фото: ФК "Зенит"