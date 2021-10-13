Официальный сайт "Спартака" опубликовал результаты медицинского обследования полузащитника Наиля Умярова, который был заменен из-за травмы во втором тайме отборочного матча между молодежными сборными Литвы и России (0:3).
Сообщается, что у футболиста диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени. Срок его возвращения в строй должен составить до четырех недель.
Таким образом, Умяров пропустит матчи РПЛ против "Динамо", "Зенита" и "Ростова", а также две встречи в Лиге Европы с английским "Лестером". Под вопросом и его участие в игре 14 тура РПЛ с "Локомотивом".
"Спартак" сообщил о сроках восстановления Умярова. Хавбек пропустит матчи с "Динамо", "Зенитом" и "Лестером"
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров, получивший травму в матче молодежной сборной России против Литвы, вернется в строй через четыре недели.
Фото: РФС