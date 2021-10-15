Акинфееву напомнили, что он так и не попробовал свои силы в зарубежном клубе. Игорь в ответ заявил, что ему не поступало конкретных предложений о трансфере.
"Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали? Если по сути вопроса: уезжать надо для того, чтобы играть. А не как у нас некоторые: сидят на лавочке, а дела с каждым месяцем все хуже и хуже. Если ты едешь играть - конечно, прогресс будет. И для сборной, и для тебя лично. Как у Сани Головина. Единственное, его травмы замучили", - сказал Акинфеев.
Источник: Sport24
Акинфеев: люди, играющие в отборе, должны ехать на финальную часть. Ну как я возьму и приеду на чемпионат Европы?
Акинфеев: уезжать в Европу надо для того, чтобы играть. А не как у нас некоторые - сидят на лавочке, а дела все хуже
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался на тему перехода российских игроков в европейские клубы.
Фото: ЦСКА