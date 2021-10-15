Акинфеев упомянул о своих разговорах с предыдущим наставником сборной Станиславом Черчесовым и тренером вратарей Виталием Кафановым, сейчас работающим в команде под руководством главного тренера Валерия Карпина. По словам Игоря, тренеры не предлагали ему участвовать в Евро-2020 или ЧМ-2022.
"Это не было так: мне предложили - я отказал. Да, я три-четыре раза разговаривал со Станиславом Саламовичем, недавно - с Виталием Витальевичем. Но там и близко не было такого: мол, давай на чемпионат Европы, чемпионат мира - отборочные не играй, а туда приезжай. Я и сам понимал: люди, которые играют в отборе, должны ехать на финальную часть. Ну как я возьму и приеду на чемпионат Европы?" - сказал Акинфеев.
Источник: Sport24
Акинфеев: ЦСКА вряд ли готов к тому, чтобы бороться за чемпионство, но я никогда не смирюсь с нынешним положением дел
Акинфеев: люди, играющие в отборе, должны ехать на финальную часть. Ну как я возьму и приеду на чемпионат Европы?
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем общении с предыдущим и нынешним тренерском штабом сборной России.
Фото: ЦСКА