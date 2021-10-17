Гришин отметил, что ЦСКА должен бороться за место в еврокубковой зоне. По его словам, на команду не повлияли негативно кадровые потери.
"Я еще до сезона говорил, что ЦСКА должен бороться за еврокубковые места. Все же эта команда существует уже четвертый год. Создавалась она еще при Гончаренко. Да, потеряли Тикнизяна с Марадишвили, но вместо Рондона пришел форвард схожего плана Заболотный, а без Влашича ярче заиграли Эджуке с Ахметовым", - сказал Гришин.
Отметим, что на данный момент ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе московской команды 20 очков.
Напомним, что накануне ЦСКА обыграл на выезде "Урал" в матче 11-го тура РПЛ (1:0).
Источник: Матч ТВ
Гришин: я еще до начала сезона говорил, что ЦСКА должен бороться за еврокубковые места
Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин высказался о выступлениях "армейцев" в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Фото: ЦСКА