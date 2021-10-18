Ротенберг получил травму в конце 2018 года и с тех пор не появляется на поле.
"С Гисдолем он успел познакомиться. Борис занимается и надо отдать ему должное, вот-вот будет тренироваться с мячом на поле и с каждым днем к этому приближается. Нужно выразить благодарность "Локомотиву" - это другое руководство и другие люди сделали так, что у Бори было заражение крови, а благодаря новому руководству восстановление проводится действительно профессионально", - сказал Селюк.
Защитник Борис Ротенберг выступает за "Локомотив" с 2016 года. В общей сложности за "железнодорожников" он провел 17 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт игрока с "Локо" рассчитан до конца текущего года.
Также 35-летний футболист защищал цвета "Динамо", "Ростова", "Кубани", "Алании", "Химок" и нескольких клубов из Финляндии.
Источник: РБ Спорт
Агент Ротенберга: Борис вот-вот приступит к тренировкам с мячом
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга, рассказал о ходе восстановления футболиста.
Фото: РПЛ