"С Широковым непростая история была. Я сразу хочу сказать, что он замечательный футболист, но, конечно, со своим мнением. И часто он считал, что знает все лучше тренера. Это совсем не так, но он так думал, и его было сложно переубедить в чем-то. С точки зрения личных отношений с ним было сложно", - приводит слова Адвоката "СЭ".
Напомним, Дик Адвокат возглавлял "Зенит" с 2006 по 2009 год. Под его руководством петербургский клуб впервые стал чемпионом России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Сегодня 74-летний специалист посетит матч "сине-бело-голубых" против "Ювентуса" в Лиге чемпионов.
Роман Широков был игроком "Зенита" с 2008 по 2014 год. За петербуржцев он сыграл в 201 матче, забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи.
Дик Адвокат: Широков часто считал, что знает лучше тренера
Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Романом Широковым.
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