"Для меня переход в "Спартак" огромный шаг вперед. Игра в еврокубках - это что-то особенное. <...> "Спартак" в этом сезоне отмечает столетний юбилей, руководство четко заявило: они хотят, чтобы мы стали чемпионами", - приводит слова Кофрие RTBF.
Напомним, в августе этого года Кофрие перешел в "Спартак" из бельгийского "Сент-Труйден". Сумма компенсации оценивается в 2,5 млн евро. За московский клуб Кофрие провел 6 матчей, в одном из которых отдал результативную передачу. В матче 11-го тура РПЛ, в котором "красно-белые" принимали дома "Динамо", в защитника грубо подкатился футболист "Динамо" Арсен Захарян. Кофрие ту встречу продолжить смог.
Кофрие: руководство хочет, чтобы "Спартак" стал чемпионом к столетнему юбилею
Защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие рассказал об ожиданиях руководства клуба.
Фото: ФК "Спартак"