"Стабильности в игре пока что в нет. Но сегодня с "Арсеналом" играли хорошо. Следующая игра будет со "Спартаком", она и будет решающей. Если сыграют хорошо, можно уже будет что-то говорить. Но, смотря на статистику, "Ростов" всегда хорошо играет со "Спартаком". Поэтому я считаю, что они смогут победить красно-белых в следующем туре", — цитирует Гамулу "Спорт-Экспресс".
Напомним, что накануне "Ростов" разгромил "Арсенал" со счетом 4:0, одержав вторую победу за три последних тура. Голами в составе дончан отметились Хасимото, Соу, Терентьев и Полоз. Сейчас "Ростов" с 12-ю очками занимает 12-е место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям как раз "Арсенал".
Матч со "Спартаком" "Ростов" проведет в следующую субботу, 30 октября, на "Открытие Банк Арене", эта встреча начнется в 16:30 по московскому времени. Завтра "красно-белые" в Санкт-Петербурге сыграют против "Зенита". Матч на "Газпром Арене" начнется в 19:00 мск.
Гамула считает, что "Ростов" может победить "Спартак" после разгрома "Арсенала"
Экс-тренер "Ростова" Игорь Гамула оценил игру ростовчан против тульского "Арсенала" (4:0) и прокомментировал предстоящий матч со "Спартаком".
Фото: РИА Новости