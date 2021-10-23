Напомним, ранее главный тренер "армейцев" Алексей Березуцкий сообщил, что исландец сможет частично вернуться в общую группу через месяц.
"Восстановление проходит успешно. Надеюсь, Хёрдур сыграет уже после Нового года", - приводит слова агента Sport24.
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия в матче 24-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1), который состоялся в апреле текущего года. Тогда исландца унесли на носилках с поля.
Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. Текущее соглашение 28-летнего футболиста с армейцами рассчитано до лета 2022 года. В общей сложности за московский клуб защитник провел 89 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
"Я снова в строю!" Магнуссон сообщил о скором возвращении после травмы
Агент Магнуссона рассказал о восстановлении игрока ЦСКА от травмы
Агент Магнус Магнуссон, представляющий интересы защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, рассказал о ситуации с восстановлением футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА