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Агент Магнуссона рассказал о восстановлении игрока ЦСКА от травмы

Агент Магнус Магнуссон, представляющий интересы защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, рассказал о ситуации с восстановлением футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, ранее главный тренер "армейцев" Алексей Березуцкий сообщил, что исландец сможет частично вернуться в общую группу через месяц.

"Восстановление проходит успешно. Надеюсь, Хёрдур сыграет уже после Нового года", - приводит слова агента Sport24.

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия в матче 24-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1), который состоялся в апреле текущего года. Тогда исландца унесли на носилках с поля.

Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. Текущее соглашение 28-летнего футболиста с армейцами рассчитано до лета 2022 года. В общей сложности за московский клуб защитник провел 89 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

"Я снова в строю!" Магнуссон сообщил о скором возвращении после травмы


Теги: ЦСКА Магнуссон
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