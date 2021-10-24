Впервые об интересе красно-белых к 25-летнему французу стало известно прошлой осенью.
"Все сейчас интересуются Фабьеном, это неудивительно - он очень добавил в игре в этом сезоне", - приводит слова агента игрока Джеки Муйала Sport24.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Сентонз принял участие в 8-и матчах, в которых отметился 3-я забитыми мячами. Профильный портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 млн евро.
Стало известно, кого скауты "Спартака" просматривают в игре "Ланса" и "Метца"
Скауты "Спартака", присутствующие на матче 11-го тура Лиги 1 "Ланс" - "Метц" (2:1, второй тайм), в том числе просматривают правого защитника команды гостей Фабьена Сентонза.
Фото: ФК "Метц"