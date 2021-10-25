Напомним, игра на "Газпром Арене" завершилась со счетом 7:1 в пользу подопечных Семака. По два гола в составе "Зенита" забили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, еще по одному мячу на свой счет записали Артем Дзюба, Клаудиньо и Александр Ерохин. У "Спартака" единственный гол забил Квинси Промес.
"Конечно, нужно похвалить "Зенит". Сильный матч. Но "Спартак" - то совсем плохой. У Витории не было никакого плана на игру. Сзади - просто проходной двор! Семь мячей пропущено! Это две разные лиги! При Тедеско эта команда была сильнее в два раза. А что сейчас? Никакой "Спартак"!" - сказал Орлов.
Напомним, Доменико Тедеско возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне под руководством немецкого специалиста москвичи заняли второе место в РПЛ и получили право выступать в квалификации Лиги чемпионов. Тедеско сменил португалец Руй Витория. С 51-летним специалистом "Спартак" не сумел пройти отбор в ЛЧ. В РПЛ "красно-белые" занимают 7-е место. До матча с "Зенитом" "Спартак" проиграл "Лестеру" со счетом 3:4, ведя после первого тайма 2:1. В группе Лиги Европы москвичи располагаются на последнем, 4 месте, имея в активе 3 очка.
Источник: "СЭ"
Ловчев: "Спартак" совершенно не укомплектован на озвученные задачи. Под Виторию пока никого не купили
Орлов: "Спартак" совсем плохой. При Тедеско команда была сильнее в два раза
Комментатор Геннадий Орлов высказался о результате матча 12-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"