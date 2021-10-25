Напомним, этот матч состоится в пятницу, 29 октября, на "Газпром Арене". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.
По информации источника, защитник петербургской команды Дуглас Сантос, получивший повреждение в матче со "Спартаком" (7:1), пропустит игру с "Динамо" и не полетит в Турин на матч Лиги чемпионов против "Ювентуса". Скорее всего, бразилец восстановится после паузы на матчи сборных.
Также сообщается, что обследование полузащитника Малкома не выявило серьезного повреждения у футболиста. Отмечается, что тренерский штаб "сине-бело-голубых" следит за динамикой восстановления игрока и рассчитывает на него в игре в Турине. В ближайшие дни Малком будет тренироваться с ограничениями.
"Зенит" занимает 1-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 12 матчах 26 очков. Московское "Динамо" идет следом: подопечные Шварца имеют в активе 23 очка.
Источник: Bobsoccer
Источник: Дуглас Сантос не сыграет с "Динамо". На Малкома "Зенит" рассчитывает в Лиге чемпионов
Фото: ФК "Зенит"