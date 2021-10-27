Прохин включил Ракицкого в двойку лучших центральных защитников мира

Игрок "Сочи" Данила Прохин назвал имена защитников, которых он считает лучшими представителями своего амплуа.

Фото: РПЛ





Защитник Данила Прохин является воспитанником "



В текущем сезоне Прохин провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. За главную команду "Зенита" 20-летний футболист сыграл в 11 матчах, результативными действиями не отметился.



Защитник Ярослав Ракицкий за петербургский клуб выступает c 2019 года. Украинец сыграл за "сине-бело-голубых" в 99 матчах и забил 5 голов.



Источник: "Лучший центральный защитник на данный момент - Вирджил ван Дейк. Голландец сейчас для меня, как и для многих других, лучший защитник в мире. На второе место я поставлю Ярослава Ракицкого. Он очень хороший игрок с невероятным первым пасом. Третьего не назову. Пусть у меня будет пара Ракицкий – ван Дейк", - сказал Прохин.Защитник Данила Прохин является воспитанником " Зенита ". В феврале 2021 года он был отдан в аренду в "Сочи". Летом петербургский клуб с обменял его в " Ростов " на Дмитрия Чистякова. Ростовчане, в свою очередь, решили на сезон оставить Прохина в сочинском клубе.В текущем сезоне Прохин провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. За главную команду "Зенита" 20-летний футболист сыграл в 11 матчах, результативными действиями не отметился.Защитник Ярослав Ракицкий за петербургский клуб выступает c 2019 года. Украинец сыграл за "сине-бело-голубых" в 99 матчах и забил 5 голов.Источник: Metaratings