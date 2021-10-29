"До нас они здорово сыграли против "Динамо". Отыгрались на последних минутах и поверили в себя. Но, когда после каждого удара, навеса, углового мяч идет в ворота, значит, это определенно твой день. У нас было много моментов, и мы их реализовывали", - сказал Ловрен.
Также он сравнил противостояния "Зенит" - "Спартак" и "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед".
"Более или менее одинаковая ненависть, определенно!" - заявил хорватский защитник.
Напомним, что "Зенит" разгромил "Спартак" в минувшее воскресенье в матче 12-го тура РПЛ. В этот же день "Ливерпуль" победил "Ман Юнайтед" в поединке девятого тура чемпионата Англии (5:0).
Ловрен выступал за "Ливерпуль" с 2014 по 2020 год. Он перешел в "Зенит" из стана мерсисайдцев.
Источник: Sport24
Ловрен сравнил принципиальность противостояний "Зенита" со "Спартаком" и "Ливерпуля" с "МЮ"
Фото: "Зенит"