Дзюба сегодня установил новый рекорд по голам в чемпионатах России, забив свой 144-й мяч в матче против "Динамо" (4:1). После игры стало известно, что форвард отписался от аккаунта сборной России в инстаграме.
Напомним, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в расширенный список футболистов перед матчами с Кипром и Хорватией. Карпин включал Артема в предварительную заявку в сентябре, но тогда футболист "Зенита" отказался сам, сославшись на то, что еще не набрал форму.
Дзюба отписался от аккаунта сборной России в инстаграме
Фото: ФК Зенит