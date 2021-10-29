Как сообщает источник, "Вест Хэм" нуждается в форварде, который способен подменить Майкла Антонио. Лондонцы находятся в поисках с момента продажи Себастьяна Аллера в "Аякс" и рассматривают одним из вариантов на усиление спартаковца Ларссона. На его трансфер они готовы выделить около 8 млн фунтов.
В нынешнем сезоне Ларссон провел 10 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями. Единственный гол в текущем сезоне швед забил в ворота "Лестера" в Лиге Европы. При этом в прошлом сезоне Ларссон стал третьим в списке бомбардиров чемпионата с 15-ю мячами, уступив только Дзюбе и Азмуну из "Зенита".
Источник: Hammers News
Источник: "Вест Хэм" заинтересован в подписании Джордана Ларссона
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон может перейти в лондонский "Вест Хэм".
Фото: ФК Спартак