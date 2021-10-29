"Лучший бомбардир в истории чемпионатов России? Если сейчас не заберут еще пару мячей. А если серьезно, то я горжусь этим - обойти легенду Веретенникова дорогого стоит. Однажды в трудную минуту, когда все от меня отвернулись, один человек поддержал меня. Алексею Борисовичу Миллеру огромное спасибо, он действительно меня поддержал и был единственным, кто сказал про меня "Мы берем его". Думаю, что по прошествии времени он понимает, что не прогадал", - цитирует Дзюбу пресс-служба "Зенита".
Напомним, что гол в ворота "Динамо" (4:1) стал для Дзюбы 144-м в чемпионатах России. По этому показателю он обошел предыдущего рекордсмена Олега Веретенникова.
Дзюба перешел в "Зенит" из "Спартака" в 2015 году на правах свободного агента. С того момента он стал трехкратным чемпионом страны (18/19, 19/20, 20/21), дважды лучшим бомбардиром (19/20, 20/21) и дважды лучшим ассистентом (18/19, 19/20).
Дзюба: Алексею Миллеру огромное спасибо. Он единственный, кто сказал: "мы берем его"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал рекорд по забитым мячам в чемпионатах России, который установил сегодня.
Фото: ФК Зенит