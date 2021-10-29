По информации источника, несмотря на кадровые проблемы в обороне, наставник "Спартака" Руй Витория не рассчитывает на Кутепова и Гапонова в ближайшем матче москвичей. Напомним, сегодня, "Спартак" на своем поле примет "Ростов" в 13-м туре РПЛ. Игра на "Открытие Банк Арене" начнется в 16:30 мск.
Защитники Илья Кутепов и Илья Гапонов уже проводили полный матч за "Спартак-2" 17 октября против "Ротора" (1:1). Скорее всего, они выйдут на поле в воскресном матче с "Торпедо".
Илья Кутепов в текущем сезоне провел 2 матча за "Спартак" в РПЛ, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "красно-белых" 28-летний футболист сыграл в 111 матчах и забил 2 гола. Контракт Кутепова со "Спартаком" заканчивается летом 2022 года.
Илья Гапонов в сезоне-2021/22 за первую команду "Спартака" не провел ни одного матча. На его счету 4 матча в ФНЛ.
Источник: Чемпионат
Источник: Витория не рассчитывает на Кутепова и Гапонова. Игроки просят о переводе в "Спартак-2"
Центральные защитники "Спартака" Илья Кутепов и Илья Гапонов попросили тренерский штаб "красно-белых" о переводе во вторую команду.
Фото: ФК "Спартак"