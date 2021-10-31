Напомним, ранее стало известно, что Ребров приостановил карьеру футболиста и перешел на должность технического координатора "Спартака".
Семин выразил уверенность в том, что Артем принесет пользу "красно-белым" в новой для себя должности. По словам тренера, Реброву поможет в работе его коммуникабельность.
"Я уверен в том, что Ребров будет полезен для "Спартака" на новой должности. Артем является коммуникабельным человеком, развитый не только в сфере футбола, а самое главное, что Ребров - спартаковец. Всегда им был и останется. Желаю ему удачи на новой должности!" - заявил Семин.
Источник: Спорт-Экспресс
Семшов: Ребров - сильный вратарь. Он мог бы помочь "Спартаку" на поле
Семин: уверен, Ребров будет полезен для "Спартака" на новой должности
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о решении голкипера "Спартака" Артема Реброва приостановить карьеру футболиста.
Фото: РИА Новости