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Семин: уверен, Ребров будет полезен для "Спартака" на новой должности

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о решении голкипера "Спартака" Артема Реброва приостановить карьеру футболиста.
Фото: РИА Новости
Напомним, ранее стало известно, что Ребров приостановил карьеру футболиста и перешел на должность технического координатора "Спартака".

Семин выразил уверенность в том, что Артем принесет пользу "красно-белым" в новой для себя должности. По словам тренера, Реброву поможет в работе его коммуникабельность.

"Я уверен в том, что Ребров будет полезен для "Спартака" на новой должности. Артем является коммуникабельным человеком, развитый не только в сфере футбола, а самое главное, что Ребров - спартаковец. Всегда им был и останется. Желаю ему удачи на новой должности!" - заявил Семин.

Источник: Спорт-Экспресс

Семшов: Ребров - сильный вратарь. Он мог бы помочь "Спартаку" на поле


Теги: Ребров Спартак Семин
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