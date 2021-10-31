Напомним, что Барриос сыграл на позиции центрального защитника в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Челси" (0:1).
В своем комментарии Вильмар отметил, что немного удивился такому решению тренерского штаба, поскольку ранее не играл на этой позиции. Вместе с тем после объяснений со стороны главного тренера "Зенита" Сергея Семака он согласился выйти в центре защиты, сообщил Барриос.
"Как воспринял тот факт, что с "Челси" мне пришлось играть в центре обороны? Немного удивился - сыграть на этой позиции предстояло впервые. Конечно, я периодически опускаюсь из опорной зоны в защиту, но тут было другое. Главный тренер объяснил ситуацию и спросил, готов ли я сыграть на этой позиции. Ответил: "Конечно, без проблем", - рассказал Барриос.
Источник: Матч ТВ
Барриос - о переводе в центр обороны: немного удивился - сыграть на этой позиции предстояло впервые
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, как отреагировал на перевод в центр обороны.
Фото: "Зенит"