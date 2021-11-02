"Практически все коллеги высказываются единогласно, почему, если это правда, шейхи покупают 20%. Это же не дает возможности что-то в клубе решать. У меня есть ответ на этот вопрос, коллеги. Это не правда и не фейк, а вброс. Никто ж не может знать заранее, как отреагирует публика, причем речь не о смердах, а о влиятельных боярах. Ну, как это так - народная команда, и вдруг арабы. Всякое может прилететь", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, сегодня появились слухи об обоюдном интересе "Спартака" и City Football Group к продаже эмиратскому холдингу 20% акций клуба. По информации источника, представители CFG уже осмотрели базу и офис москвичей. В "Спартаке" отказались комментировать эту информацию. Со стороны холдинга назвали это домыслами.
"Спартаку" в этот четверг предстоит выезд на матч группового этапа Лиги Европы с "Лестером", встреча стартует в 23:00 по московскому времени. Прямо сейчас "Спартак" с 3-мя очками занимает последнее место в группе C.
Уткин: шейхи в "Спартаке" - это не правда и не фейк, а вброс. Никто же не может знать, как отреагирует публика
Известный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможной покупке акций "Спартака" холдингом City Football Group, который является владельцем "Манчестер Сити".
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости