Боярский заявил, что ему не хотелось бы, чтобы Ракицкий покинул "Зенит".
"Не хотелось бы, чтобы он уходил. Это будет печальным событием. Ракицкий - необходимое звено в "Зените". Такие же слухи ходили и про Азмуна. Будем надеяться, что это тоже не оправдается", - сказал Боярский.
Напомним, что Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" в 2019 году из донецкого "Шахтера". 32-летний защитник провел 16 матчей за "Зенит" в этом сезоне и забил один мяч.
Ближайший матч "Зенита" состоится 7 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени. В рамках 14-го тура РПЛ команда Сергея Семака сыграет в гостях с "Уралом".
Отметим, что "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе петербуржцев 29 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Боярский высказался о возможном уходе Ракицкого из "Зенита"
Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился мнением о возможном уходе Ярослава Ракицкого из "Зенита".
Фото: "Зенит"