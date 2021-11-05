Колосков отметил, что "Локомотив" пребывает в лучшей форме, чем "Спартак". По мнению почетного президента РФС, "железнодорожники" обыграют "красно-белых".
"На сегодняшний день "Локомотив" находится в лучшей форме, чем "Спартак". Их игра более сбалансированная, агрессивная и современная. У меня есть ощущение, что "Локомотив" победит в этом матче", - сказал Колосков.
Отметим, что поединок "Спартак" - "Локомотив" пройдет 7 ноября. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: Sport24
Колосков: у меня есть ощущение, что "Локомотив" победит "Спартак"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ "Спартак" - "Локомотив".
Фото: Sport24